GFVIP arriva Stefania Orlando? La foto dal backstage

Nelle ultime ore è stata condivisa sui social una foto che mostra Stefania Orlando nel backstage di Grande Fratello VIP. La foto ritrae l’ex concorrente durante una pausa, con un sorriso sul volto, mentre si prepara a entrare nella casa. Non ci sono dettagli ufficiali sulla sua presenza, ma la sua presenza di certo suscita curiosità tra i fan. Non sono stati diffusi ulteriori comunicati riguardo al suo ruolo o alle modalità del suo ingresso nel programma.

Grande Fratello VIP, arriva anche Stefania Orlando per una sorpresa agli inquilini? La prima foto dal backstage. C’è una sola foto, ma tanto è bastato per mandare in tilt i fan del Grande Fratello. Una storia social pubblicata da Stefania Orlando, un ingresso che profuma di prima serata e quell’aria da “succederà qualcosa” che nel mondo del GF non passa mai inosservata. Auto in arrivo, sorriso appena accennato, atmosfera da backstage televisivo: il web ha subito acceso il radar. E infatti la domanda è esplosa nel giro di pochi minuti: Stefania Orlando sta per entrare nella Casa per fare una sorpresa a una gieffina? Leggi anche Francesca Manzini al Grande Fratello delusa dai coinquilini, il motivo Le ipotesi si rincorrono ovunque. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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