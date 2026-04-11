Stefania Orlando | Molestata a 18 anni dal mio agente si infilò nel letto e frugò nelle mie parti intime

Durante un'intervista a Verissimo, Stefania Orlando ha raccontato di aver subito una molestia all’età di 18 anni da parte di un uomo di cui si era fidata molto. L’artista ha spiegato che l’uomo si era introdotto nel suo letto e aveva cercato di toccarla nelle parti intime. La rivelazione è arrivata nel corso di una conversazione in cui ha anche parlato del percorso di terapia intrapreso dopo il divorzio, che le ha permesso di affrontare un trauma che aveva sepolto nel tempo.

Nello studio di Verissimo, Stefania Orlando ha rivelato come il percorso di terapia intrapreso dopo il divorzio abbia riportato a galla un trauma rimosso per decenni: una molestia subita a soli 18 anni da parte di un uomo di cui si fidava ciecamente.🔗 Leggi su Fanpage.it “Mi indichi un tabacchi aperto?”: 42enne si fa accompagnare dalla 14enne e la palpeggia nelle parti intimeUn uomo di 42 anni è finito a processo con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 14enne, avvicinata nel maggio 2023 alla stazione di... Alessandra Mussolini ha un tatuaggio sulle parti intime: “Volevo morire dal dolore, ma mi piaccio”Alessandra Mussolini al GF Vip ha parlato con orgoglio del tatuaggio intimo: "Quando ti spogli e ti guardi allo specchio dici: 'Però!'".