Durante la trasmissione, Lucia Ilardo è arrivata in finale, suscitando diverse reazioni tra i partecipanti. Dopo il risultato, si sono verificati alcuni momenti di tensione, con Antonella che ha espresso sospetti nei confronti di Renato Biancardi. Raimondo, invece, si è mostrato infastidito da alcune dichiarazioni e comportamenti recenti tra i concorrenti. La discussione ha coinvolto vari membri del cast, creando un clima di confronto acceso e confronti diretti.

Il riavvicinamento tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo dopo la finale conquistata dalla gieffina scatena dubbi e polemiche. Antonella Elia accusa Renato di strategia, Raimondo Todaro reagisce duramente. Nella Casa il rapporto tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo continua a far discutere al Grande Fratello Vip. Dopo un inizio molto intenso, culminato anche con momenti di forte intimità, i due concorrenti hanno attraversato settimane altalenanti, tra allontanamenti e nuovi riavvicinamenti. Proprio nelle ultime ore il creator napoletano si sarebbe avvicinato ancora di più a Lucia, ma secondo Antonella Elia dietro questo cambio di atteggiamento potrebbe nascondersi una strategia ben precisa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip: Lucia finalista, Antonella sospetta di Renato e Raimondo sbotta

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