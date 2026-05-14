Nella Casa del Grande Fratello Vip, il clima si fa sempre più teso, soprattutto per Francesca Manzini, che ha deciso di isolarsi dagli altri concorrenti dopo alcune polemiche recenti. La showgirl ha espresso la sua delusione e si è lamentata di aver ricevuto aggettivi pesanti che, a suo dire, non meritava. A pochi giorni dalla finale, ha dichiarato di sentirsi demoralizzata e ha commentato di trovare tutto ciò disgustoso, rivolgendo parole dure contro le accuse ricevute.

Clima sempre più teso nella Casa del Grande Fratello Vip per Francesca Manzini, che a pochi giorni dalla finalissima avrebbe deciso di prendere le distanze dal resto dei concorrenti dopo le forti polemiche scoppiate negli ultimi giorni. L’imitatrice, infatti, è finita al centro di una dura discussione con Alessandra Mussolini e Raul Dumitras riguardo a . L'articolo GF Vip, Francesca si isola nella casa e tuona: “Aggettivi pesanti contro di me, non lo merito. Sono demoralizzata e lo trovo disgustoso, ho il diritto di.” proviene da. Potrebbe interessarti:. GF Vip, Manzini in lacrime (VIDEO): “Dimmi la verità, sono un ces*o? Todaro risponde: “Non credi in te stessa, ti sei lasciata andare. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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