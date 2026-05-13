Durante la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini si è confrontata con Raimondo, esprimendo il suo dispiacere e senso di demoralizzazione a causa degli attacchi ricevuti dagli altri concorrenti nella puntata precedente. La showgirl ha condiviso i suoi sentimenti, sottolineando il suo stato d’animo dopo gli episodi di tensione all’interno della casa. La conversazione si è svolta in un momento di confronto tra i due, lontano dagli occhi delle telecamere.

Francesca Manzini non ha preso affatto bene gli attacchi che gli altri concorrenti le hanno rivolto ieri sera al Grande Fratello Vip durante la sedicesima puntata. Si era già sfogata ieri sera dopo la puntata con Raimondo Todaro ma poco fa lui vedendola ancora pensierosa ha cercato di tirarla su. Il fatto che il suo comportamento sia stato ancora una volta frainteso l'ha ferita, all'amico ha detto che si sente molto dispiaciuta e demoralizzata. Ritiene molto fastidioso il modo in cui l'hanno trattata e non pensa di meritarlo. Durante il suo sfogo la gieffina al ballerino ha detto: "Se qualcosa mi fa male o mi dispiace ho tutto il diritto di esprimere il mio dispiacere e il mio disappunto".🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Francesca Manzini dopo gli attacchi si sfoga con Raimondo al GF Vip: “Sono molto dispiaciuta e demoralizzata”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“Sono un ce*so?”: Francesca Manzini spiazza Raimondo Todaro al GF VipMomento di grande fragilità per Francesca Manzini nella Casa, l'imitatrice si apre con Raimondo Todaro e confessa insicurezze profonde legate al suo...

Francesca Manzini in lacrime al GF Vip, a Raimondo chiede: “Sono un ces*o io?”, cosa pensa luiContinua ad essere sempre più forte il rapporto di amicizia tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip.

Temi più discussi: Alessandra Mussolini attacca Francesca Manzini al Gf Vip: Bugiarda, reciti un copione; Francesca Manzini travolta dalle accuse al GF Vip: Hai messo Raul nei guai; Grande Fratello VIP: Francesca Manzini e la performance su Lady Gaga Video; Grande Fratello Vip, Francesca Manzini non ci sta: furiosa con Alessandra e Antonella.

picchi inarrivabili in questo gf ci sarà un prima e un dopo le esibizioni di francesca manzini #GFVIP x.com

GF Vip, Francesca Manzini piange per Paola Caruso: Potremmo fare una colletta, voglio aiutarla - reddit.com reddit

GF Vip , Francesca Manzini e la delusione verso gli altri concorrenti. Ecco le parole dopo la puntataIeri notte Francesca Manzini si è trovata a parlare con Raimondo Todaro esprimendo tutta la sua delusione. Ecco il suo pensiero ... mondotv24.it

''Selvaggia Lucarelli mi ha licenziata'': Francesca Manzini nella notte, dopo la puntata, fa una rivelazione al GF Vip''Selvaggia Lucarelli mi ha licenziata'': Francesca Manzini nella notte, dopo la puntata, fa una rivelazione al GF Vip ... gossip.it