GF Vip Francesca balla la danza del ventre Alessandra tuona VIDEO | E’ posseduta lo trovo alluncinante Ballano troppo le tet*e così non si…

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha ballato la danza del ventre nel salone della casa, accompagnata da altre concorrenti. La performance non ha incontrato il consenso di Alessandra Mussolini, che si trovava seduta sul divano e ha commentato con toni duri, definendo il comportamento di Francesca “posseduto” e sottolineando la durata e il movimento delle sue braccia. Le reazioni tra i presenti sono state visibilmente diverse.

Nel salone della casa del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini si è messa a ballare la danza del ventre (insieme a Lucia e Paola), ma Alessandra Mussolini (seduta a guardarle sul divano) non ha per nulla apprezzato la performance della ragazza romana: “E’ posseduta, non si ferma un attimo. Io lo trovo allucinante, non farei . L'articolo GF Vip, Francesca balla la danza del ventre, Alessandra tuona (VIDEO): “E’ posseduta, lo trovo alluncinante. Ballano troppo le tet*e così, non si.” proviene da. Potrebbe interessarti:. GF Vip, Francesca sbeffeggia Alessandra (VIDEO): “I miei canotti del cuore” La risposta non si fa attendere: “Che c’entra? Non.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate GF Vip, Francesca sbeffeggia Alessandra (VIDEO): “I miei canotti del cuore” La risposta non si fa attendere: “Che c’entra? Non…”Oggi nella casa del GF Vip, mentre molti inqulini stavano parlando al tavolo, Francesca Manzini si è avvicinata ad Alessandra Mussolini, prima... Grande Fratello Vip 2026, Francesca Manzini divide la casa: Alessandra Mussolini “non la trovo vera” | Video MediasetFrancesca Manzini non sembra conquistare le simpatie all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2026. Contenuti di approfondimento Si parla di: Grande Fratello VIP: Badabubi! Pronti a ballare per Freezzolino? Video. GF Vip, Raimondo Todaro e l'incontro con la figlia Jasmine: il messaggio per Francesca ToccaLa prima Pasqua nella Casa del Grande Fratello Vip è stata per Raimondo Todaro un momento di emozioni forti e malinconia. Lontano dalla sua famiglia, il ballerino ha confessato ... torresette.news GF Vip, Francesca Manzini va da Raimondo Todaro: «Sono un ces*o io?». La risposta del ballerino è un inno al patriarcatoSotto le luci al neon del Grande Fratello Vip, la maschera di Francesca Manzini è colata insieme al trucco. Niente più battute: stavolta la comica ha messo in piazza la sua ... leggo.it