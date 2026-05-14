Antonella Elia attacca Renato e Raimondo Todaro si infuria al GF Vip | Dici cose bruttissime sbagliate e false

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha espresso forti critiche nei confronti di Renato Biancardi e dei suoi comportamenti. L’opinionista ha accusato Biancardi di aver ripreso rapporti con Lucia Ilardo solo dopo che questa è stata dichiarata finalista. La discussione ha portato Elia a mostrare chiaramente il suo disappunto, commentando le azioni di Biancardi e Raimondo Todaro all’interno della casa.

Al Grande Fratello Vip, Antonella Elia si è detta convinta che Renato Biancardi si sia riavvicinato a Lucia Ilardo solo perché la concorrente è stata proclamata finalista. Raimondo Todaro ha difeso l'amico.🔗 Leggi su Fanpage.it

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