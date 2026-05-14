Gestione tempestiva dell' ictus la Asl di Pescara ottiene due riconoscimenti ' Eso Angels Awards' VIDEO

La ASL di Pescara ha ricevuto due premi internazionali, gli “Eso Angels Awards – Diamond Status”, per il secondo anno consecutivo. I riconoscimenti sono stati assegnati al servizio di emergenza 118 e alla Stroke Unit dell’ospedale civico, in riconoscimento degli standard clinico-organizzativi adottati nella gestione dei pazienti colpiti da ictus ischemico. La premiazione si basa su valutazioni relative alla tempestività e alla qualità delle cure offerte in queste strutture.

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