Gestione tempestiva dell' ictus la Asl di Pescara ottiene due riconoscimenti ' Eso Angels Awards' VIDEO
La ASL di Pescara ha ricevuto due premi internazionali, gli “Eso Angels Awards – Diamond Status”, per il secondo anno consecutivo. I riconoscimenti sono stati assegnati al servizio di emergenza 118 e alla Stroke Unit dell’ospedale civico, in riconoscimento degli standard clinico-organizzativi adottati nella gestione dei pazienti colpiti da ictus ischemico. La premiazione si basa su valutazioni relative alla tempestività e alla qualità delle cure offerte in queste strutture.
Per il secondo anno consecutivo la Asl di Pescara conquista due riconoscimenti internazionali “Eso Angels Awards – Diamond Status”, assegnati al Suem 118 e alla Stroke Unit dell’ospedale civile per gli standard clinico-organizzativi raggiunti nella gestione dei pazienti colpiti da ictus ischemico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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