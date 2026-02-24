Progetto ‘Fast Heroes’ a Prato | l’Asl forma gli alunni sul riconoscimento tempestivo dell’ictus

L’azienda Usl Toscana centro ha avviato a Prato il progetto ‘Fast Heroes’ per insegnare agli studenti come riconoscere rapidamente i sintomi dell’ictus. La causa è l’aumento di casi di emergenza neurologica tra i giovani, che richiedono interventi tempestivi. Medici e insegnanti collaborano nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi, offrendo loro strumenti pratici. La campagna coinvolge attualmente diverse scuole del territorio, con l’obiettivo di migliorare la risposta immediata.

© Corrieretoscano.it - Progetto ‘Fast Heroes’ a Prato: l’Asl forma gli alunni sul riconoscimento tempestivo dell’ictus

PRATO – L’azienda Usl Toscana centro, attraverso i professionisti dell’ospedale Santo Stefano, ha attivato sul territorio pratese la campagna internazionale Fast Heroes. L’iniziativa, supportata dalla World Stroke Organization, coinvolge attualmente gli alunni delle classi quarte e quinte della s cuola primaria Pietro Mascagni e si pone l’obiettivo di istruire le nuove generazioni sulle procedure salvavita legate all’ictus cerebrale. Il progetto si articola in cinque appuntamenti formativi. Il primo e l’ultimo incontro sono affidati direttamente al personale sanitario specializzato, mentre le restanti sessioni sono gestite dal corpo docente per consolidare le nozioni operative. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Come riconoscere l’ictus. Bambini "Fast Heroes". Così imparano a salvare i nonni chiamando il 112 La regola FAST, tutti i segnali per intercettare l'ictusLa regola FAST è uno strumento semplice e efficace per riconoscere i segnali dell’ictus. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: A scuola i bambini imparano a riconoscere l’ictus per salvare i nonni: Fast Heroes arriva a Prato; Fast Heroes: in missione per salvare i nostri nonni!; All'istituto Mascagni di Prato i bambini imparano come salvare i nonni; Fast Heroes per salvare i nonni: i bambini di Prato imparano a riconoscere l’ictus e chiamare il 112. All'istituto Mascagni di Prato i bambini imparano come salvare i nonniIl progetto internazionel 'Fast Heroes' porta nelle scuole degli incontri formativi per illustrare i sintomi dell'ictus e spiegare cosa fare. gonews.it I bambini di Lesegno diventano fast heroes per imparare a riconoscere i sintomi dell'ictusIl progetto, organizzato grazie alle infermiere del 118, ha come obiettivo la promozione della consapevolezza sull’importanza di un’azione rapida per salvare chi molto spesso si prende cura di loro: i ... targatocn.it A scuola i bambini imparano a riconoscere l’ictus per salvare i nonni: “Fast Heroes” arriva a Prato x.com I bambini diventano “Fast Heroes” con le lezioni in classe di medici e infermieri dell’ospedale di Prato - facebook.com facebook