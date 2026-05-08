Ictus la ASL di Frosinone sul tetto d' Europa All' UTN il premio ESO Angels Diamond anche nel 2026
La sanità ciociara si conferma un'eccellenza assoluta a livello internazionale nel trattamento e nella gestione dell'ictus acuto. L'Unità di Trattamento Neurovascolare (UTN), servizio d'élite della UOC di Neurologia della ASL di Frosinone, ha conquistato il prestigioso premio ESO Angels Diamonds.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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