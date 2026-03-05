Mugnano del Cardinale AV | Gestione illecita di rifiuti speciali

I Carabinieri di Mugnano del Cardinale hanno denunciato un artigiano del luogo accusato di gestione illecita di rifiuti speciali. I controlli sono stati condotti durante un’attività mirata, che ha portato alla scoperta di pratiche non conformi alla normativa ambientale. L’artigiano è stato identificato e segnalato alle autorità competenti per le procedure del caso.

I rifiuti, costituiti da scarti di lavorazione in ferro, alluminio e acciaio, risultavano stoccati in violazione delle disposizioni che disciplinano tempi e modalità di deposito temporaneo presso il luogo di produzione.