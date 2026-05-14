Germania pediatra incriminato per 130 casi di abusi su minori

A Potsdam, in Germania, la procura ha formalmente accusato un pediatra del Brandeburgo di aver commesso 130 reati legati ad abusi sessuali e stupri su minori. Le accuse riguardano presunti comportamenti commessi nei confronti di diversi giovani. L’indagine è ancora in corso e il medico si trova in stato di fermo. La notizia ha suscitato attenzione tra le autorità e la comunità locale.

La procura di Potsdam in Germania ha incriminato un pediatra del Brandeburgo con 130 capi d’accusa per presunti abusi sessuali e stupri di minori. La procura ha dichiarato che l’imputato avrebbe commesso la maggior parte dei reati, nell’arco di circa dodici anni, “nell’esercizio della sua professione”. Il Tribunale regionale di Potsdam dovrà ora esaminare il caso e decidere se avviare il procedimento principale. Il medico, di 45 anni, sarebbe stato impiegato da un gruppo ospedaliero. I 130 reati contestati sarebbero avvenuti tra l’inizio di dicembre 2013 e novembre 2025. L’uomo è in custodia cautelare dal novembre dello scorso anno, dopo che una madre ha sporto gravi accuse contro di lui.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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