La Corte costituzionale ha deciso di non prevedere l'arresto automatico nei casi di abusi su minori considerati lievi. La sentenza stabilisce che la valutazione dei giudici dovrà basarsi su criteri specifici per distinguere i casi meno gravi, lasciando loro la responsabilità di decidere in autonomia. La decisione riguarda le modalità di applicazione delle sanzioni e come verranno analizzati i singoli episodi di abuso.

? Cosa scoprirai Come cambierà la valutazione dei giudici sui singoli episodi di abuso?. Quali criteri useranno i magistrati per distinguere i casi lievi?. Chi gestirà la nuova discrezionalità nelle misure alternative ai detenuti?. Perché la sospensione della pena diventa ora un'opzione percorribile?.? In Breve L'avvocata Licia D'Amico sottolinea la necessità di analisi accurata per ogni episodio.. I magistrati devono valutare la compatibilità del soggetto con misure alternative specifiche.. La decisione modifica la gestione delle fasi cautelari e l'attuazione delle sentenze.. Il provvedimento sposta il potere decisionale verso i giudici di merito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abusi su minori: la Consulta nega il carcere automatico per i casi lievi

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