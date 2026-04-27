Cocconato si anima | 100 espositori e arte tra tradizioni e memoria

Cocconato si prepara ad accogliere una fiera dedicata a San Marco, con cento espositori pronti a presentare i loro prodotti e opere d’arte. L’evento si svolge nel centro del paese, offrendo uno spazio per esposizioni di vario genere e mostre di artisti locali. La manifestazione si tiene in una giornata dedicata alla tradizione e alla memoria, attirando visitatori da diverse aree vicine.

?? Cosa sapere Cocconato ospita cento espositori e mostre d'arte in occasione della fiera di San Marco. L'evento integra artigianato locale, memoria storica e attività del settore benessere nel borgo. Il 25 aprile a Cocconato la fiera di San Marco ha attirato una folla numerosa tra le bancarelle di artigianato e le specialità del territorio, nonostante il clima quasi estivo che ha caratterizzato la giornata organizzata dall'Amministrazione Comunale con il supporto della Pro Loco e delle .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cocconato si anima: 100 espositori e arte tra tradizioni e memoria Notizie correlate Cocconato si anima: torna la Fiera di San Marco tra arte e saporiIl borgo di Cocconato d’Asti si prepara a riaccendere le tradizioni locali con il ritorno dell’Antica Fiera di San Marco, un appuntamento che animerà... A febbraio Laveno Mombello si anima con cultura, arte e tradizioni in un fitto programma di eventi per tutti i gusti.A febbraio Laveno Mombello si trasforma in un crocevia di incontri, creatività e tradizioni, grazie al programma organizzato da Laveno Eventi.