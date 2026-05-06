Milan-Atalanta la probabile formazione | gioca De Winter Un dubbio in mediana una sorpresa in attacco

Per la sfida tra Milan e Atalanta, valida per la 36esima giornata di Serie A, si prevede l'impiego di De Winter in difesa. In mediana ci sono ancora alcuni dubbi da risolvere, mentre in attacco potrebbe scendere in campo una sorpresa. La partita si giocherà a pochi giorni dal confronto di 'San Siro' e la formazione dei rossoneri di Allegri si sta delineando in vista di questa importante occasione.

Quando manca ancora qualche giorno al match contro la 'Dea' di Raffaele Palladino, proviamo ad ipotizzare la probabile formazione del Diavolo. Allegri non cambierà modulo, andrà avanti con il 3-5-2. Lo squalificato Fikayo Tomori, questa è una certezza, sarà rimpiazzato nel terzetto difensivo da Koni De Winter. Sarà il belga, dunque, a giostrare con Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic. A centrocampo, confermato Alexis Saelemaekers a destra mentre rientrerà Davide Bartesaghi al posto di Pervis Estupiñán a sinistra. In mezzo, intoccabile Adrien Rabiot, giocherà sicuramente Youssouf Fofana. Da capire se da mezzala, con l'inserimento...🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, la probabile formazione: gioca De Winter. Un dubbio in mediana, una sorpresa in attacco Notizie correlate Milan Inter, la probabile formazione nerazzurra: Chivu ha un dubbio a centrocampo. In attacco scelte forzatedi Redazione Inter News 24Milan Inter, ecco la probabile formazione dei nerazzurri: Chivu deve sciogliere un dubbio a centrocampo, mentre in attacco…... Leggi anche: Probabile formazione Milan: contro la Cremonese Allegri corre un grosso rischio. E in mediana … Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Probabile Formazione - 36° Giornata; Milan-Atalanta, le probabili formazioni: previsti cambi importanti per i rossoneri; Le probabili formazioni della 35^ giornata; Champions League, il Milan perde a Reggio Emilia: la Juventus può tentare l'aggancio. Milan-Atalanta, le probabili formazioni e dove vedere la partitaEcco le probabili formazioni e le indicazioni su dove seguire Milan-Atalanta, partita valida per il campionato di Serie A 2025/2026 ... calcioatalanta.it SERIE A - Lazio-Inter, arbitra Abisso, Milan-Atalanta a ZufferliLa Lega Serie A ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 36ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26 in programma da venerdì ... napolimagazine.com #MilanAtalanta, arbitro #Zufferli: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al #VAR - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com UFFICIALE – #SerieA, ecco gli arbitri: Lazio-Inter affidata ad Abisso; Milan-Atalanta a Zufferli https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/UFFICIALE-%E2%80%93-Serie-A--ecco-gli-arbitri--Lazio-Inter-affidata-ad-Abisso--Milan-Atalanta-a-Zufferli-14772 - facebook.com facebook