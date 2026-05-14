Genoa-Milan | il TAR decide di non decidere

Il TAR ha deciso di non prendere una decisione definitiva riguardo alla partita tra Genoa e Milan. Ha invece invitato la Lega Serie A e la prefettura di Roma a concordare una data e un orario per il derby della capitale. La questione si è spostata quindi verso incontri tra le parti coinvolte, lasciando in sospeso la possibilità di un intervento immediato del tribunale. La situazione rimane quindi in attesa di un accordo tra le autorità sportive e istituzionali.

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Dal TAR all'avvocatura di stato. La situazione della Serie A rischia di finire nel paradossale. Il tribunale amministrativo, infatti, ha ufficialmente invitato la Lega Serie A e la prefettura di Roma a trovare un accordo sulla data e sull'orario di gioco del derby della capitale e, di conseguenza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milan-Genoa, il gol del pari di Leao al 92' Sullo stesso argomento Leggi anche: Roma-Lazio, il Tar ha deciso… di non decidere Diretta gol Serie A LIVE: Rabiot decide Verona Milan, tra poco in campo Pisa GenoaMercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Temi più discussi: Genoa-Milan: la data resta un mistero. La Prefettura conferma lunedì. La Lega ricorre al Tar. Ecco quando si decide; Genoa-Milan slitta a lunedì alle 20:45. Ma la Lega valuta il ricorso al Tar; Caos calcio, torna l’ipotesi di far giocare Genoa-Milan domenica ma alle 12; Quando si gioca Genoa-Milan? Simonelli fa una richiesta e annuncia l'eventualità del ricorso. Nell’attesa che il #TAR si pronunci, ecco la presa di posizione diffusa via social dai Figgi dö Zena in vista di #GenoaMilan: Non è accettabile un trattamento del genere verso tifosi che vivono questa passione con sacrificio, tempo ed entusiasmo @MilanVi x.com ULTIM’ORA – La decisione del TAR dopo il ricorso di Lega Serie A: il punto su Genoa-MilanEcco la decisione del TAR dopo il ricorso presentato dalla Lega Serie A a seguito della disposizione del prefetto. Il punto su Genoa-Milan. spaziomilan.it Genoa-Milan: il TAR decide di non decidereE' caos orario per quel che riguarda la sfida tra Genoa e Milan, ultima stagionale a Marassi per il Grifone. Tra ricorsi, comunicati e polemiche, la situazione e i possibili scenari per il congedo ann ... genovatoday.it