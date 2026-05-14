Genoa-Milan | il TAR decide di non decidere

Da genovatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il TAR ha deciso di non prendere una decisione definitiva riguardo alla partita tra Genoa e Milan. Ha invece invitato la Lega Serie A e la prefettura di Roma a concordare una data e un orario per il derby della capitale. La questione si è spostata quindi verso incontri tra le parti coinvolte, lasciando in sospeso la possibilità di un intervento immediato del tribunale. La situazione rimane quindi in attesa di un accordo tra le autorità sportive e istituzionali.

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Dal TAR all'avvocatura di stato. La situazione della Serie A rischia di finire nel paradossale. Il tribunale amministrativo, infatti, ha ufficialmente invitato la Lega Serie A e la prefettura di Roma a trovare un accordo sulla data e sull'orario di gioco del derby della capitale e, di conseguenza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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