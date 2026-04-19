Diretta gol Serie A LIVE | Rabiot decide Verona Milan tra poco in campo Pisa Genoa

Nella 33esima giornata di Serie A, si sono disputate diverse partite con risultati che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Tra gli incontri in programma, il match tra Verona e Milan si è concluso con un gol decisivo di Rabiot. Poco dopo, è previsto l’inizio della sfida tra Pisa e Genoa. La cronaca delle partite viene aggiornata in tempo reale, con moviole, tabellini e resoconti dettagliati delle azioni più importanti.

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