Nel prossimo turno di campionato, il Milan di Allegri affronterà in trasferta il Genoa di De Rossi. Un precedente recente vede il Milan con Giroud in porta nel 2023, un dettaglio che aggiunge interesse alla sfida. I numeri delle ultime partite indicano un vantaggio per il Diavolo, che ha conquistato risultati positivi nelle recenti sfide contro il Genoa. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre di muovere la classifica.

Genoa-Milan, partita della 37esima e penultima giornata di campionato, sarà di vitale importanza per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Che si giochi di domenica o di lunedì (siamo ancora in attesa dell'ufficialità di data e orario del match), il Diavolo è obbligato a vincere per poter alimentare le proprie chance di qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. E i numeri, va detto, sorridono al Milan: nelle ultime sette trasferte in casa del 'Grifone' sono arrivate sei vittorie. L'anno passato (5 maggio 2025) Genoa-Milan terminò 1-2. Vantaggio rossoblu con Vitinha (61'), ribaltone dei rossoneri di Sérgio Conceição con le reti di Rafael Leão (che stavolta non ci sarà per squalifica) l'autogol di Morten Frendrup tra il 76' e il 77'.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Genoa-Milan, i numeri sorridono al Diavolo: il precedente con Giroud portiere nel 2023

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