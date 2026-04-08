Clima e attivismo al Pasolini la proiezione del documentario Come se non ci fosse un domani

Ad Agrigento si svolge la rassegna cinematografica “Documenta”, dedicata a documentari e fiction. Tra gli eventi in programma, c’è la proiezione del documentario intitolato “Come se non ci fosse un domani”, che tratta tematiche legate al clima e all’attivismo. La serata si inserisce nel calendario della manifestazione, che mira a presentare diverse opere cinematografiche su temi sociali e ambientali.

Prosegue ad Agrigento la rassegna cinematografica “Documenta – Rassegna del documentario e della fiction”. Giovedì 9 aprile alle ore 18, al centro culturale Pier Paolo Pasolini in via Atenea 123, è in programma il sesto appuntamento della seconda stagione dell’iniziativa promossa dal centro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it "The Cost of Growth": al Rouge et Noir la prima proiezione del documentario a PalermoMartedì 10 febbraio, alle 18:30, al Rouge et Noir sarà proiettato “The Cost of Growth” di Thomas Maddens, un'azione di sostegno a favore della... Elvira Notari - oltre il silenzio: proiezione del documentario al Metropolitan per la Giornata internazionale della donnaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Il film... Temi più discussi: Quanto costa all’Italia la crisi climatica?: la terza edizione del report di Greenpeace; A Bologna 300 opere raccontano l'ascesa di Banksy, dalle strade di Bristol al successo globale; GEA 2076, a Roma l’installazione di Greenpeace che immagina il futuro della crisi climatica; Amministrative in Serbia: gli studenti sfidano il regime. Attivismo dell'immaginazione: l'antidoto al catastrofismo climatico?Willy Wonka l’ha rovesciata. In Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971), la sua filosofia è: lo vedrai se ci credi. Quel film non l’ho mai dimenticato. Gli adulti della storia, genitori avidi, ... it.euronews.com Dal clima al diritto alla casa, perché l’attivismo aveva bisogno di filantropiQuanti si impegnano, in maniera non violenta, per il cambiamento sistemico, in un quadro sempre più incerto da un punto di vista legale, hanno bisogno di sostegno per contenzioso strategico, advocacy ... vita.it METEO OGGI ITALIA – SOLE E CLIMA MITE OVUNQUE! NORD Giornata stabile grazie all’alta pressione: cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli, mari calmi. Temperature: fino a 25-27°C, più fresche su #Genova e #Tri - facebook.com facebook "Come si può migliorare questo clima tossico intorno al calcio italiano Non ho la bacchetta magica, ma siamo tutti colpevoli di quanto succede in campo. Da noi allenatori, i giocatori, il mondo social, i giornalisti, i tifosi. La critica piace, piace esaltare le cos x.com