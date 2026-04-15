Niccolò Centioni, attore noto per il ruolo nella serie televisiva, ha raccontato di aver perso 10 chili durante le riprese della serie. Dopo la fine delle riprese, ha ripreso a mangiare normalmente. La nuova stagione dello show è andata in onda lunedì 13 aprile su Canale 5 e ha registrato 3 milioni di spettatori. La serie, giunta alla sua dodicesima stagione, ha avuto un ritorno sul piccolo schermo dopo una pausa.

Dopo dodici anni, lunedì 13 aprile, su Canale 5 la nuova stagione di “ I Cesaroni – il ritorno ” ha totalizzato 3.486.000 spettatori totali e il 22.64% di share, che sale al 27.43% sul target commerciale. La serie, diretta e interpretata da Claudio Amendola, ha registrato picchi di oltre 6.118.000 spettatori e del 29.5% di share individui. Mentre la share è del 40% sul target dei 15-34enni. Tra i tanti ritorni quello del personaggio di Rudy, interpretato da Niccolò Centioni: “Rudy è decisamente più calmo, nel ruolo inedito di ‘risolutore’ delle situazioni. – ha spiegato l’attore a Fanpage – Ora lavora come bidello nella scuola storica della Garbatella e riesce a risolvere molti problemi, sempre a modo suo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per ‘I Cesaroni’ ci siamo messi a dieta e ho perso 10 chili. Finite le riprese ho ricominciato a mangiare come se non ci fosse un domani”: parla Niccolò Centioni

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