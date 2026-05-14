Gemelle Santin al Foro Italico per uno sport più inclusivo

Da veronasera.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Foro Italico di Roma, il ministro dell'istruzione e del merito e il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel hanno firmato un protocollo d’intesa. L’accordo mira a promuovere la pratica del tennis nelle scuole e negli oratori, coinvolgendo direttamente le istituzioni scolastiche. Durante l’evento, sono state presentate iniziative dedicate alle gemelle Santin, che partecipano a attività sportive nel contesto di questa campagna.

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Al Foro Italico di Roma, il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara e il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi hanno siglato un protocollo d’intesa volto a diffondere la pratica del tennis nelle scuole e negli oratori, coinvolgendo direttamente la.🔗 Leggi su Veronasera.it

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gemelle santin gemelle santin al foroGemelle Santin al Foro Italico per uno sport più inclusivoSottoscritto a Roma un protocollo tra Ministero dell'istruzione e del merito e Federtennis per portare le racchette nelle scuole e abbattere ogni barriera ... veronasera.it

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