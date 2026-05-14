Dal 8 al 10 maggio, GEEKBAR ha esposto il proprio brand in due fiere internazionali, ShishaMesse a Francoforte e Vaper Expo UK a Birmingham. In entrambe le occasioni, ha presentato uno stand caratterizzato da un design ispirato a una capsula spaziale. La partecipazione ha coinvolto l’allestimento di uno spazio espositivo che ha richiamato un tema futuristico, attirando visitatori e operatori del settore.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHENZHEN, Cina, May 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Dall’8 al 10 maggio, GEEKBAR ha partecipato sia a ShishaMesse a Francoforte, in Germania, sia a Vaper Expo UK a Birmingham, attirando l’attenzione con il suo stand futuristico a tema “capsula spaziale”. Progettato con un’estetica tecnologica nei toni argento e bianco, unità espositive a forma di razzo, schermi LED, aree di presentazione dei prodotti, zone di esperienza interattiva e spazi per incontri commerciali, lo stand ha creato un ambiente immersivo per utenti adulti e partner di canale, integrando esperienza di prodotto e comunicazione del brand. In fiera, GEEKBAR ha messo in evidenza il suo nuovo prodotto, SPARK.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - GEEKBAR ha presentato la propria forza di marca con uno stand a tema capsula spaziale a ShishaMesse e Vaper Expo UK

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