I nostri riflessi migliori - Riflessioni sul tema dei disturbi alimentari della relazione con se stessi e con la propria immagine corporea sulla dispercezione e sullo ' specchio'

Da pisatoday.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 marzo prossimo, in occasione della XV Giornata Nazionale del Fiocchetto lilla, nella suggestiva Piazza dei Cavalieri a partire dalle 14,30 sarà presente un gazebo allestito dall’Associazione La vita oltre lo specchio con volontari e operatrici, con l'obiettivo di sensibilizzare e informare su aspetti relativi alla complessa realtà dei disturbi alimentari.Poi, dalle 15 il Palazzo della Carovana, sede della Scuola Normale, ospiterà l'evento organizzato, articolato in una parte interattiva e una congressuale in due delle sue sale principali.Quest'anno viene proposto il coinvolgimento dei partecipanti in un’esperienza... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

