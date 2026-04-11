La capsula Artemis 2, dopo aver completato il suo viaggio intorno alla Luna, è rientrata e si è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a sud-ovest di San Diego. La NASA ha comunicato che la missione è stata considerata perfetta. La capsula è stata recuperata senza problemi e ora si trova in fase di ispezione. La missione ha coinvolto il volo di un equipaggio umano intorno al nostro satellite naturale.

Roma, 11 aprile 2026 – La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così la missione Artemis II che a 56 anni dal volo dell' Apollo 8 ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna. Sono così rientrati a Terra gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover Christina Koch e Jeremy Hansen. Il rientro è avvenuto senza problemi e i paracadute che hanno rallentato la capsula si sono aperti regolarmente. La capsula è poi stata agganciata dalle imbarcazioni che ha guideranno alla nave dove gli astronauti sono stati aiutati a uscire dalla capsula e sottoposti ai controlli medici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Artemis 2 è rientrata dal viaggio intorno alla Luna. La capsula spaziale Orion è ammarata. La Nasa: “Missione perfetta”

Artemis 2 è rientrata dal viaggio intorno alla Luna, La Nasa: “Missione perfetta”Roma, 11 aprile 2026 – La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego.

La capsula Orion è ammarata, missione compiuta per Artemis IILa capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego.

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