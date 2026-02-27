Il ritorno di Politano in campo dal primo minuto viene annunciato dalla Gazzetta dello Sport, mentre Gilmour si prepara a scendere in campo e mostra segnali di attesa. La squadra si prepara a nuove sfide e le rotazioni vengono rimesse in discussione, con alcuni giocatori pronti a sfruttare le opportunità che si presentano. La formazione sembra destinata a cambiare nelle prossime partite.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La luce in fondo al tunnel comincia a vedersi. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli intravede la fine di un’emergenza che si trascina da settimane. L’infermeria resta affollata – De Bruyne, Di Lorenzo, McTominay, Neres e Rrahmani sono ancora ai box – ma i segnali incoraggianti non mancano. Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport evidenzia il passo avanti di Frank Anguissa, tornato in campo nell’allenamento congiunto contro il Giugliano per ritrovare ritmo e sensazioni. Il centrocampista aspetta di capire se Verona potrà essere la tappa del rientro almeno in panchina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Politano torna dal 1’. E Gilmour ora scalpita”

Gazzetta dello Sport: Dal “morto” alla coppa: Napoli rinato, Conte torna a casa da vincente”Gazzetta dello Sport: Dal “morto” alla coppa: Napoli rinato, Conte torna a casa da vincente”"> Tornare a casa dopo aver incrociato il Bologna è tutta...

Gazzetta dello Sport: “Aggrappati a Scott, ora più che mai”Gazzetta dello Sport: “Aggrappati a Scott, ora più che mai”"> NAPOLI – Aggrappati a Scott, ora più che mai.

Temi più discussi: Politano, col Verona spazio al tornante a tutta fascia: la decisione di Conte – CdS; VERGARA IN ASCESA L’AZZURRO NAPOLI NON BASTA PIÙ; Napoli, dal ruolo di Elmas ad Alisson Santos, Giovane, Politano e Vergara: le ultime di formazione; Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: Conte con Politano, Gasperini lancia Zaragoza.

Conte cerca nuovi gol: Politano ed Elmas ancora a zeroDa Politano a Elmas, da Lukaku a Giovane, Conte cerca firme di scorta per inseguire di nuovo l’Europa. Sul Corriere dello Sport si parla del problema del gol che esiste in casa Napoli, ... tuttonapoli.net

Formazioni Napoli-Roma, Gazzetta a sorpresa: Politano in attacco, ballottaggio a destraVigilia di scelte importanti per il Napoli, atteso questa sera dalla sfida contro la Roma al Maradona. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte dovrà rinunciare a Scott ... tuttonapoli.net

Gazzetta dello Sport - Scatta l’ora del rilancio di Bonny, l’attaccante sarà titolare contro il Genoa. Cautela Dumfries, a destra avanti con Luis Henrique. - facebook.com facebook

La #primapagina della Gazzetta di oggi SENZA SCUSE x.com