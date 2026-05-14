Gaza? Un pretesto per la violenza Altri dieci pro Pal arrestati a Milano

Nella notte, a Milano, sono stati arrestati altri dieci sostenitori del movimento palestinese coinvolti in episodi di violenza davanti alla stazione Centrale. Durante gli incidenti di settembre, alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti contro vetrine, porte e cartelli stradali, causando danni e disordini. La polizia ha riferito che l'episodio è stato caratterizzato da atti di devastazione e aggressioni, attribuiti a un gruppo di persone che si erano radunate con l'intento di protestare.

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Cartelli stradali, transenne, cestini della spazzatura scaraventati contro vetrine e porte della Stazione Centrale di Milano. E poi sassi e oggetti contro le forze dell’ordine. Sono passati quasi otto mesi dalle scene di guerriglia urbana che lo scorso 22 settembre avevano travolto Milano in nome di flotillle in mare e cause pro Pal. E dopo le prime denunce, un altro tassello si è aggiunto alle indagini della Procura di Milano che da subito aveva cercato di mettere a fuoco la galassia responsabile dei tafferugli. E dopo 27 persone identificate e denunciate, di cui quattro minorenni, 14 misure cautelari non detentive eseguite a marzo, ieri ha preso forma l’ultima tranche dell’indagine coordinata dalla pm Francesca Crupi che, con l’aiuto della Digos, ha portato all’esecuzione di ulteriori dieci misure cautelari.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Gaza? Un pretesto per la violenza». Altri dieci pro Pal arrestati a Milano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Guerriglia pro-Pal a Milano, altre dieci misure cautelari e 15 denunciati: 7 sono ai domiciliari Scontri pro Pal in Centrale, altri 10 arresti a Milano: tra le accuse anche danneggiamento e distruzione di beni culturaliNelle prime ore di questa mattina, gli agenti di polizia hanno dato esecuzione all'ultima tranche di misure cautelari legate ai violenti disordini... Argomenti più discussi: Gaza? Un pretesto per la violenza. Altri dieci pro Pal arrestati a Milano; Shireen Abu Akle, uccidere la verità: la guerra di Israele…; Summit per la pace, Sala apre (a metà) ma i Verdi avvertono: Non sia un diversivo per Tel Aviv; Latiano: Ritorna il Maggio dei Libri. Presentazione del libro Le nozze di Gaza. Tutte le case nei villaggi libanesi vicino al confine con Israele saranno demolite, seguendo il modello di Rafah e Beit Hanoun a Gaza. Così a marzo il ministro della Difesa israeliano Katz nel pieno dell’offensiva dell’IDF in Libano iniziata il 2 marzo. E a due m x.com