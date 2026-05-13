Guerriglia pro-Pal a Milano altre dieci misure cautelari e 15 denunciati | 7 sono ai domiciliari

Da secoloditalia.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, la polizia ha eseguito un’operazione a seguito delle proteste del 22 settembre nella zona della Stazione centrale, durante un corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla. Sono state emesse dieci misure cautelari e 15 persone sono state denunciate, di cui sette poste agli arresti domiciliari. Le indagini hanno portato a questa serie di provvedimenti, legati agli scontri verificatisi in quella giornata.

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Dieci misure cautelari e 15 denunce. È il bilancio di un’operazione di polizia a seguito delle indagini per gli scontri avvenuti il 22 settembre nella zona della Stazione centrale a Milano, durante il corteo pro-Pal a sostegno della Global Sumud Flotilla. Le misure cautelari, sette arresti domiciliari e tre obblighi di dimora, sono state comminate a sei cittadini italiani e quattro cittadini stranieri, regolari sul territorio nazionale, tutti maggiorenni. Ci sono invece 4 minorenni tra i denunciati. Altre dieci misure cautelari per gli scontri pro-Pal a Milano. Le accuse vanno da resistenza a pubblico ufficiale aggravata a travisamento, da...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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