Guerriglia pro-Pal a Milano altre dieci misure cautelari e 15 denunciati | 7 sono ai domiciliari

A Milano, la polizia ha eseguito un’operazione a seguito delle proteste del 22 settembre nella zona della Stazione centrale, durante un corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla. Sono state emesse dieci misure cautelari e 15 persone sono state denunciate, di cui sette poste agli arresti domiciliari. Le indagini hanno portato a questa serie di provvedimenti, legati agli scontri verificatisi in quella giornata.

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Dieci misure cautelari e 15 denunce. È il bilancio di un’operazione di polizia a seguito delle indagini per gli scontri avvenuti il 22 settembre nella zona della Stazione centrale a Milano, durante il corteo pro-Pal a sostegno della Global Sumud Flotilla. Le misure cautelari, sette arresti domiciliari e tre obblighi di dimora, sono state comminate a sei cittadini italiani e quattro cittadini stranieri, regolari sul territorio nazionale, tutti maggiorenni. Ci sono invece 4 minorenni tra i denunciati. Altre dieci misure cautelari per gli scontri pro-Pal a Milano. Le accuse vanno da resistenza a pubblico ufficiale aggravata a travisamento, da...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Guerriglia pro-Pal a Milano, altre dieci misure cautelari e 15 denunciati: 7 sono ai domiciliari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scontri a corteo pro Pal a Milano, altre 8 misure cautelariLa giudice per le indagni preliminari di Milano Giulia D'Antoni ha rigettato la richiesta di domiciliari chiesta dalla pm Francesca Crupi nei... Milano, altre 8 misure cautelari dopo gli scontri alla Stazione Centrale. Gip:“No ai domiciliari, devono studiare”Divieti di dimora e obbligo di firma dopo gli interrogatori: respinta la richiesta dei domiciliari per quattro giovani indagati Sono otto le nuove... Tafferugli durante il corteo pro Pal del 22 settembre 2025. Ancora arresti domiciliari e obbligo di firmaLa Digos di Milano sta eseguendo l’ultima tranche di misure giudiziarie nei confronti delle persone ritenute coinvolte nei disordini ... msn.com Meloni sulla guerriglia a Milano durante lo sciopero per Gaza: Violenze indegne. Anche Schlein condannaIndegne le immagini che arrivano da Milano: sedicenti pro-pal, sedicenti antifa, sedicenti pacifisti che devastano la stazione e generano scontri con le Forze dell’Ordine. Violenze e ... ilfoglio.it