L’Eid tra tende e macerie | Gaza ferita celebra la vita

A Gaza, la celebrazione dell’Eid si svolge tra tende e macerie, mentre la popolazione si prepara a festeggiare dopo più di due anni di conflitto. In questo periodo, sono stati registrati oltre 72mila decessi e più di 171mila feriti tra i palestinesi della Striscia. La città si presenta segnata dai danni, ma continua a trovare modi per celebrare la ricorrenza.

Palestina Un imam, una madre che ha perso i figli, un uomo rimasto solo: le voci dalla Striscia. «Non so come sarà senza di loro.la casa è silenziosa e nessuno chiede di andare a giocare» Palestina Un imam, una madre che ha perso i figli, un uomo rimasto solo: le voci dalla Striscia. «Non so come sarà senza di loro.la casa è silenziosa e nessuno chiede di andare a giocare» Dopo oltre due anni di guerra nella Striscia di Gaza, oltre 72mila palestinesi sono stati uccisi, più di 171mila feriti. In mezzo a queste enormi perdite, la festa dell’Eid al-Fitr segna la prima celebrazione dopo un biennio di guerra, un tempo in cui gli abitanti di Gaza hanno vissuto la festività tra il rombo degli aerei, gli spari e i bombardamenti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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