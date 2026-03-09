A Spoleto Vita minore | a Palazzo Collicola una mostra tra San Francesco e arte contemporanea

Spoleto rende omaggio a San Francesco con una mostra che intreccia spiritualità, pensiero contemporaneo e ricerca artistica. Fino al 2 giugno 2026, Palazzo Collicola ospita “Vita minore. San Francesco e la santità dell’arte contemporanea”, un progetto espositivo che sceglie di rileggere la figura del santo attraverso i linguaggi dell’arte di oggi, trasformando il museo in uno spazio di riflessione, contemplazione e dialogo con il presente. La mostra nasce nell’ambito delle iniziative dedicate agli 800 anni dalla morte di San Francesco e trova in Spoleto un contesto particolarmente significativo. Il legame tra il santo e il territorio... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

