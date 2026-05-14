Nell’area metropolitana di Milano, diverse persone hanno segnalato la presenza di un gattopardo africano, un felino selvatico considerato potenzialmente pericoloso. Le autorità hanno recuperato l’animale, che si trovava in una zona residenziale. Le segnalazioni dei cittadini sono arrivate negli ultimi giorni, portando gli agenti a intervenire per catturare l’animale e garantire la sicurezza pubblica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura nell’hinterland milanese dopo le segnalazioni dei residenti. Un esemplare di servalo africano, felino selvatico originario dell’Africa centro-meridionale considerato una specie potenzialmente pericolosa, è stato individuato e recuperato alle porte di Milano dopo diversi giorni di avvistamenti segnalati dai cittadini. L’animale è stato trovato nel Parco della Garbatella di Garbagnate Milanese, nell’area nord dell’hinterland milanese, dove nelle ultime ore erano aumentate le segnalazioni da parte dei residenti. I primi avvistamenti tra Arese e Garbagnate. Secondo quanto riferito dai Carabinieri Forestali, i primi allarmi erano scattati nei giorni precedenti tra Arese e Garbagnate Milanese.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Gattopardo africano avvistato vicino Milano: recuperato un felino selvatico ritenuto pericoloso

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