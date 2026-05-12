Un cittadino ha segnalato giovedì 30 aprile di aver visto un grande felino con mantello giallo nei parchi di Arese e Garbagnate. La segnalazione riguarda un animale che potrebbe essere un gattopardo africano, un predatore di grandi dimensioni che si aggira senza essere notato tra le aree verdi. Le autorità stanno verificando l’avvistamento per capire se si tratti effettivamente di un esemplare di questa specie.

La prima segnalazione è arrivata giovedì 30 aprile: un cittadino ha raccontato di aver avvistato un grande 'gatto con mantello giallo' nel comune di Arese. Qualche giorno dopo un secondo avvistamento, questa volta nel Parco della Garbatella a Garbagnate Milanese. Una pattuglia del Nucleo Carabinieri Forestale di Garbagnate informata dalla centrale operativa, insieme al personale della polizia provinciale di Città Metropolitana e dei servizi veterinari di Milano, si è recata sul posto della segnalazione, ha messo in sicurezza l’area e recuperato l'animale che sembrava sì un grande gatto dal mantello gia llo ma che in realtà era un animale pericoloso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un pericoloso gattopardo africano passeggiava indisturbato nei parchi di Arese e Garbagnate

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