Lupo cade in un canale nel Veronese | il video del salvataggio dei Vigili del Fuoco

Un lupo si è rifugiato all’interno di un pilone in un canale a San Giovanni Lupatoto, nel Veronese. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarlo e hanno realizzato un video del salvataggio. L’animale è stato trasferito al CRAS e si trova in attesa di tornare in natura.

