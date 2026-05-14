Gatti porta a Spalletti il nuovo difensore | ha giocato la finale di Coppa Italia
In vista della prossima sessione di mercato, il club ha annunciato l’ingaggio di un nuovo difensore, che ha partecipato alla finale di Coppa Italia con la recente squadra. La Juventus, impegnata nel campionato e con la qualificazione alla Champions League ancora da conquistare, lavora per rinforzare la rosa dopo una stagione segnata da risultati altalenanti. La trattativa si è concretizzata nelle ultime settimane e il giocatore si è unito al gruppo in vista delle prossime gare ufficiali.
Derby di Roma, il comunicato dei giallorossi: «Comprendiamo il disappunto dei tifosi. Lavoriamo per giocare la partita domenica» Politano non è più intoccabile! Il Napoli ragiona sulla sua cessione: i numeri del calo di rendimento Filippo Galli tra FA Cup e crisi Milan: «Ritiro utile solo senza cellulari. Responsabilità? Sono di tutti» Malen è ufficialmente un giocatore della Roma: scatta il riscatto dall’Aston Villa grazie alla sconfitta della Lazio! Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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