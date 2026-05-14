Gatti porta a Spalletti il nuovo difensore | ha giocato la finale di Coppa Italia

In vista della prossima sessione di mercato, il club ha annunciato l’ingaggio di un nuovo difensore, che ha partecipato alla finale di Coppa Italia con la recente squadra. La Juventus, impegnata nel campionato e con la qualificazione alla Champions League ancora da conquistare, lavora per rinforzare la rosa dopo una stagione segnata da risultati altalenanti. La trattativa si è concretizzata nelle ultime settimane e il giocatore si è unito al gruppo in vista delle prossime gare ufficiali.

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