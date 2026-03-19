Cristian Brocchi, ex centrocampista e allenatore del Milan, ha commentato la finale di Coppa Italia del 2016, affermando che il suo Milan ha giocato nella metà campo della Juventus. Le sue parole si concentrano sull’andamento della partita e sulla posizione della squadra in campo durante quell’incontro. Brocchi ha ripercorso quei momenti, senza entrare in dettagli o motivazioni.

Dopo una lunga carriera da calciatore di Serie A, Cristian Brocchi ha allenato il Milan nel finale della stagione 20152016. L'ex centrocampista ha assunto la guidato il Diavolo dal 12 aprile del 2016, dopo l'esonero di Sinisa Mihajlovic, prima di dimettersi il 26 giugno dello stesso anno. Brocchi è tornato a parlare della sua avventura sulla panchina del Milan nella recente intervista rilasciata ai microfoni del podcast 'Centrocampo'. Di seguito, un estratto delle dichiarazioni dell'ex allenatore rossonero. "Come fa un allenatore giovane a entrare nella prima squadra del Milan e in un mese mettere la sua mentalità a una squadra che per 67 mesi ha lavorato in una maniera completamente diversa? È Impossibile!" LEGGI ANCHE: Milan, rivoluzione estiva: Goretzka sotto ai riflettori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Brocchi sulla finale di Coppa Italia del 2016: “Il mio Milan ha giocato nella metà campo della Juve”

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