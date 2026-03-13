Il calciatore è sempre più distante dallo United, con poche possibilità di giocare e poca fiducia da parte della società. Attualmente, non rientra nei piani tecnici del club e si trova ai margini della rosa. Sono aperte diverse opzioni per un suo eventuale ritorno in Serie A, ma ancora non ci sono accordi definitivi. La situazione resta in evoluzione.

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© Calcionews24.com - Zirkzee sempre più lontano dallo United: fuori dai piani e ai margini, le opzioni per un ritorno in Serie A

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