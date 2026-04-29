Stones alla Juve | contatti nelle prossime settimane ma ci sono diverse piste per il futuro del difensore Ecco tutte le opzioni

Nelle prossime settimane sono previsti incontri tra il club e gli agenti del difensore inglese per discutere del suo eventuale trasferimento alla Juventus. Attualmente, ci sono diverse opzioni sul tavolo per il futuro del calciatore, che coinvolgono vari club e trattative in corso. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

di Angelo Ciarletta Stones alla Juve: contatti previsti nelle prossime settimane ma ci sono diverse piste per il futuro del calciatore inglese. Vediamo le varie opzioni. La Juve osserva con attenzione le dinamiche del mercato internazionale, puntando i riflettori su uno dei parametri zero più prestigiosi d’Europa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, John Stones lascerà il Manchester City al termine della stagione attuale. Il difensore centrale di 31 anni ha già ufficializzato il suo addio al club inglese dopo un ciclo ricco di trofei.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Stones alla Juve: contatti nelle prossime settimane, ma ci sono diverse piste per il futuro del difensore. Ecco tutte le opzioni The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Stones alla Juve, il difensore inglese lascerà il Manchester City a parametro zero. Cosa filtra adesso sul suo futurodi Angelo CiarlettaStones alla Juve, il centrale inglese lascerà il Manchester City a titolo gratuito al termine della stagione. Sommer svela a sorpresa: «Futuro? Nelle prossime settimane incontro con l’Inter». Le dichiarazioniMercato Inter: Acerbi e De Vrij ai titoli di coda? C’è un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Juventus, rivoluzione stile Manchester City: Stones dopo Bernardo Silva e Trafford, il piano di Spalletti; Stones si offre alla Juve: l'idea di Spalletti e la concorrenza rossonerazzurra; Lavati i denti a Bastoni, il cucchiaio a Storari... Stones, alla scoperta dell'ultima idea Juve; Lewandowski, contatto con la Juve. Stones soluzione Juve, Comolli in agguato: la proposta è già arrivataDopo Bernardo Silva, è ufficiale anche l'uscita dal Manchester City del difensore inglese: era uno dei primissimi acquisti dell'era Guardiola ... tuttosport.com Juve, si libera un altro big dal Manchester City: Stones ufficializza l'addio, cosa frena l'operazioneJuve su Stones: addio al Manchester City e pista calda. Il difensore inglese si libera a zero, i bianconeri valutano il colpo ma un dettaglio frena l'affare. sport.virgilio.it Stones può essere un'opzione a zero per la Juventus Dopo dieci lunghi anni lascerà il Manchester City, era stato uno dei primi acquisti dell'era Guardiola Stando a quanto riportato da Tuttosport, Comolli sarebbe già in agguato sul centrale che piace a S - facebook.com facebook #Stones nel mirino L’idea per la difesa è concreta x.com