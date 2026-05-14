A Garlasco si prepara una revisione del processo in corso, con tutti gli elementi che potrebbero influenzare il futuro giudiziario di Alberto Stasi. Condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi, l’uomo potrebbe ora vedere rivalutati alcuni aspetti della vicenda legale. La decisione di procedere con la revisione arriva dopo le verifiche sulle prove e sui nuovi riscontri emersi nel corso degli anni.

Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, potrebbe presto vedere riscritta la propria storia giudiziaria. La procura di Pavia, che da un anno indaga Andrea Sempio come nuovo possibile responsabile del delitto, sarebbe pronta a notificargli l’avviso di conclusione delle indagini. L’informativa finirà poi sul tavolo della Procura generale di Milano, che dovrà valutare se chiedere formalmente la revisione del processo. Cosa serve per la revisione. La revisione non è un nuovo appello. È uno strumento straordinario, previsto solo in casi specifici: sentenza incompatibile con i fatti accertati, condanna basata su atti falsi, pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, oppure nuove prove decisive non note al momento del processo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, verso la revisione del processo: tutti gli elementi sul tavolo

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Garlasco, Procura di Pavia verso la revisione del processo a carico di Stasi - Ore 14 Sera 24/04/26

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