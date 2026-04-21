garlasco si va verso il processo tutti gli elementi su andrea sempio

A Garlasco si avvicina la fase processuale, con nuovi sviluppi che modificano alcune delle convinzioni precedenti sul caso. La vicenda, al centro di attenzione pubblica, ha subito un certo cambiamento grazie a elementi emersi recentemente. Questi dettagli hanno contribuito a rivedere alcune delle ipotesi fatte finora sulla dinamica e sui protagonisti coinvolti. La situazione rimane sotto stretto controllo da parte delle autorità, mentre si attendono ulteriori verifiche.

Un rimescolamento di carte ha (almeno in parte) riscritto molte delle false certezze di cui il delitto di Garlasco viveva (o fingeva di vivere). No, ora le cose sono cambiate. Una consulenza genetica inattesa, voci su testimoni fino ad ora rimasti nell’ombra, e un profilo psicologico che descrive l’unico indagato come capace di una «innata capacità di mentire». Il quadro, già particolarmente complesso, si è fatto ancora più intricato. La consulenza genetica che ha cambiato il delitto di Garlasco. Fino a poco fa, la direzione sembrava tracciata. La relazione della dottoressa Cristina Cattaneo, l’analisi della Bloodstain Pattern Analysis dei Ris di Cagliari e la perizia informatica del professor Paolo Dal Checco sul computer di Chiara Poggi avevano dato l’impressione di un’inchiesta in fase di consolidamento.🔗 Leggi su Panorama.it

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