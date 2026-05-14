Durante un'udienza a Garlasco, il carabiniere coinvolto nel caso ha risposto con diversi «non ricordo» alle domande riguardanti le foto scattate illegalmente al fascicolo dell’indagato. L’agente ha dichiarato di non conoscere l’identità dell’indagato nel procedimento su Mario Venditti e si è limitato a prendere atto delle immagini mostrate, evitando di fornire ulteriori dettagli.

Un lungo elenco di «non ricordo». È questo il riassunto del verbale del maggiore dei carabinieri in congedo Maurizio Pappalardo. È stato sentito il 2 febbraio 2026 come persona informata dei fatti nel procedimento bresciano in cui è indagato l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, per la contestata archiviazione di Andrea Sempio. Pappalardo, recentemente condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione per corruzione e stalking nei confronti dell’ex fidanzata, è stato comandante del Nucleo informativo di Pavia sino al giugno 2023. L’ex ufficiale è stato convocato perché, la vigilia di Natale del 2016, con il proprio cellulare ha...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Garlasco, tutti i «non ricordo» del carabiniere che fece foto «illecite» al fascicolo di Sempio

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