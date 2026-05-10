Un carabiniere che si occupò dell'interrogatorio di un sospetto nel 2008 ha rilasciato un’intervista al Tg1, affermando di rifare le stesse scelte fatte allora. L’uomo ha anche spiegato che avrebbe comunque indicato l’orario di sospensione, ritenendolo importante da annotare. La dichiarazione si riferisce a un episodio legato alle procedure investigative di quell’anno, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Per quanto riguarda l’interrogatorio di Andrea Sempio “avrei fatto le stesse cose. Avrei aggiunto l’orario di sospensione, perché quello va messo”. Così al Tg1 l’ex comandante dei carabinieri di Vigevano, Gennaro Cassese, che interrogò nel 2008 l’allora 19enne Sempio, ai tempi solo testimone nel delitto di Garlasco. Per quanto riguarda la chiamata di Sempio a un’ambulanza in seguito a un malore, “ non ricordo questo particolare nel modo più assoluto, l’autoambulanza non me la ricordo proprio”, ha aggiunto Cassese. “Sicuramente i colleghi mi avranno detto dell’intervento dell’autoambulanza perché Sempio “ si sentì male, ma non la ricordo”, ha aggiunto Cassese.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Garlasco, il carabiniere che interrogò Sempio nel 2008 parla al Tg1: “Oggi avrei fatto le stesse cose”

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