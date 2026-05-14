Garlasco Tizzoni legale dei Poggi critica Nordio dopo le parole sulla sentenza contro Stasi | Non condivido

Gian Luigi Tizzoni, legale dei Poggi, ha commentato le dichiarazioni del ministro Carlo Nordio riguardo alla sentenza processuale legata al caso di Garlasco. Dopo le affermazioni del ministro, Tizzoni ha espresso il suo disaccordo, sottolineando di non condividere quanto affermato. La questione riguarda il processo e la sentenza che hanno coinvolto il caso di Garlasco, e le parole di Tizzoni rappresentano una presa di posizione ufficiale sulla vicenda.

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Le considerazioni del ministro Carlo Nordio non sono passate inosservate, tanto meno ai diretti interessati. Il delegato alla giustizia, infatti, si è domandato “come sia stato possibile condannare Stasi“, e più in generale, come si possa condannare una persona “quando è già stata assolta due volte da una Corte d’Assise e da una Corte d’Appello”. Secondo il ministro “la legge va cambiata”. L’avvocato dei Poggi, Gian Luigi Tizzoni, non è d’accordo: secondo lui Nordio “non ha colto nel segno soprattutto dove non sa o forse non conosce” il fatto che l’Appello bis (2014) fu “un’integrazione e un rifacimento del processo”. La replica di Tizzoni... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, Tizzoni legale dei Poggi critica Nordio dopo le parole sulla sentenza contro Stasi: "Non condivido" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Garlasco, Tizzoni legale dei Poggi getta ombre sulla Procura: "Incontri frequenti tra pm e avvocati di Stasi"L’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, avanza dubbi sulla nuova indagine della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che... Garlasco, il legale dei Poggi: “Cosa c’è tra i Pm e la difesa Stasi”. Parole sconvolgentiIl caso del delitto di Chiara Poggi entra in una nuova fase di durissimo scontro giudiziario e mediatico. Temi più discussi: Garlasco, Tizzoni difende i Poggi: Non è una questione di soldi, da Stasi 350 euro al mese alla famiglia di Chiara; Garlasco, Tizzoni legale dei Poggi getta ombre sulla Procura: Incontri frequenti tra pm e avvocati di Stasi; Delitto di Garlasco, il legale Gian Luigi Tizzoni smonta la pista Sempio: Nessuno spazio per la revisione; Garlasco, l'avvocato dei Poggi: Nessuno spazio per la revisione. #Garlasco, #Tizzoni, legale dei genitori di Chiara: I pm si sono accaniti per sconfessare la condanna di #Stasi.La loro collaborazione è sempre stata massima, oggi sono dispiaciuti e demoralizzati I difensori dell'ex fidanzato: La sentenza di condanna è stat x.com Garlasco, Tizzoni legale dei Poggi critica Nordio dopo le parole sulla sentenza contro Stasi: Non condividoL'avvocato dei Poggi risponde al ministro Carlo Nordio dopo le contestazioni sul processo per il delitto di Garlasco. Cosa ha detto Tizzoni ... virgilio.it Delitto Garlasco, il legale dei Poggi sul risarcimento: Se Stasi sarà assolto gli verrà restituitoRisarcimenti legati al caso Garlasco: chiarimenti della famiglia Poggi e possibili scenari in caso di revisione del processo a carico di Alberto Stasi. notizie.it