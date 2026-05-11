Garlasco il legale dei Poggi | Cosa c’è tra i Pm e la difesa Stasi Parole sconvolgenti
Il caso del delitto di Chiara Poggi continua a occupare le cronache con nuove tensioni tra le parti coinvolte. Il legale della famiglia Poggi ha rilasciato dichiarazioni riguardo alle relazioni tra i pubblici ministeri e la difesa dell’imputato, suscitando grande attenzione. La vicenda, che ha visto coinvolti anche processi e indagini, si trova ora al centro di un’attenzione crescente, con sviluppi che tengono banco tra media e inchieste giudiziarie.
Il caso del delitto di Chiara Poggi entra in una nuova fase di durissimo scontro giudiziario e mediatico. Dopo il deposito degli atti della Procura di Pavia sull’inchiesta a carico di Andrea Sempio, emergono due letture completamente opposte delle nuove consulenze tecniche. Da una parte c’è Gian Luigi Tizzoni, legale storico della famiglia Poggi, che boccia senza esitazioni il nuovo impianto investigativo. Dall’altra la difesa di Alberto Stasi, che parla invece di una demolizione totale della sentenza definitiva. Secondo Tizzoni, le consulenze depositate non conterrebbero elementi in grado di mettere in discussione la condanna di Stasi: «Non...🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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