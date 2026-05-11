L’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, avanza dubbi sulla nuova indagine della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che vede Andrea Sempio accusato dell’omicidio di Chiara Poggi. Tizzoni parla di una inchiesta “unidirezionale”, volta solo a sconfessare la responsabilità di Alberto Stasi. E getta ombre sui pm, parlando di incontri “frequenti” tra inquirenti, procura e difesa di Stasi, come emergerebbe dagli atti dell’inchiesta su Sempio. Garlasco, Tizzoni: incontri "frequenti" tra pm e e difesa di Stasi L'avvocato dei Poggi contro la procura di Pavia Stasi, Tizzoni: "Non vedo spazio per una revisione" La...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Tizzoni legale dei Poggi getta ombre sulla Procura: "Incontri frequenti tra pm e avvocati di Stasi"

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Garlasco, il legale dei Poggi: “Da Pm accanimento, hanno ignorato prove su Stasi”Il legale della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, si dice “un po’ sorpreso” della “mole di incontri e di interlocuzioni veramente molto frequenti”...

Garlasco – L’avvocato dei Poggi, Tizzoni: “L’inchiesta su Sempio bypassa i punti centrali della condanna di Stasi. Non vedo spazio per una revisione”“Non si può immaginare una revisione del processo togliendo quello che non piace e che non torna ma senza spiegarlo”.

Argomenti più discussi: Il duro affondo dei legali della famiglia Poggi: indagini dei carabinieri condizionate da contesti poco trasparenti; Garlasco, i legali dei Poggi contro il cambio di reato per Sempio: Nuova versione sembra costruita a tavolino; L'avvocato dei Poggi: Ma quale svolta, sono suggestioni destinate presto a sgonfiarsi; Delitto di Garlasco, i legali della famiglia Poggi: Indagini gravemente condizionate da contesti poco trasparenti.

Ancora una svolta dopo quasi 19 anni. I genitori di Chiara Poggi: Niente da dire. Anche il legale di parte civile, Gianluigi Tizzoni, non ha commentato le ultime novità. [La Provincia Pavese] #garlasco @news_garlasco laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cron x.com

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