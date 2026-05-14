Garlasco spunta un foglio con appunti sulla richiesta di archiviazione di Sempio | cosa sappiamo

A Garlasco, è stato rinvenuto un foglio contenente appunti relativi alla richiesta di archiviazione presentata da un’indagine su un sospetto. La Procura di Brescia sta seguendo questa pista nell’ambito di un procedimento penale che coinvolge un’indagine su un omicidio avvenuto nella zona. Finora non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali su chi abbia trovato il documento o sul suo contenuto preciso. La scoperta si aggiunge alle piste già seguite dagli inquirenti.

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Sono stati trovati in un fascicolo dei carabinieri di Pavia del 2017, nell’ambito delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Gli atti trasmessi alla Procura di Brescia. Nuovo colpo di scena riguardante il delitto di Garlasco. La Procura di Brescia, che indaga sul presunto accordo corruttivo intercorso tra l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti e Giuseppe Sempio, è al lavoro per rintracciare l’autore di una richiesta di archiviazione dell’indagine del 2017 nei confronti di Andrea Sempio diversa da quella originale, trovata a ottobre dalla Procura di Pavia all’interno di un fascicolo del Nucleo informativo dei carabinieri della città, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Garlasco, spunta un foglio con appunti sulla richiesta di archiviazione di Sempio: cosa sappiamo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Caso Garlasco, spunta un foglio con appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Sempio Leggi anche: Garlasco, appunti ignoti sulla prima richiesta di archiviazione per Sempio. Il nome di Stasi sbagliato e le correzioni Temi più discussi: Garlasco, spunta un altro biglietto che Sempio aveva buttato. I pm: Appunti sul delitto; Garlasco, spunta un nuovo soliloquio di Sempio: Quando sono andato io il sangue c’era. Chiara? Bella stronza, mi ha messo giù il telefono; Il foglietto con gli appunti del delitto di Garlasco gettato da Sempio nei rifiuti (e recuperato dagli inquirenti): Da cucina a sala, colpi, assassino; Garlasco, spunta un appunto attribuito ad Andrea Sempio: nei guai anche un ex carabiniere. Gia’ vedo Taccia e Cataliotti che diranno che il bigliettino di Sempiolo e’ una filastrocca Vediamo cosa diranno della lettera della signora Daniela ad Alberto Stasi in carcere Che vergogna sta gente ?? #garlasco x.com Garlasco, spunta un foglio con appunti sulla richiesta di archiviazione di Sempio: cosa sappiamoNuovo colpo di scena riguardante il delitto di Garlasco. La Procura di Brescia, che indaga sul presunto accordo corruttivo intercorso tra l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti e Giuseppe Sempio, è ... msn.com Caso Garlasco, spunta un foglio con appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su SempioUna decina di righe scritte a penna in un foglio. È l'appunto trovato a ottobre, nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del ... ilgiornale.it