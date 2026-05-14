Garlasco appunti ignoti sulla prima richiesta di archiviazione per Sempio Il nome di Stasi sbagliato e le correzioni

A Garlasco, sono stati trovati circa dieci appunti scritti a penna su un foglio, risalenti a ottobre, all’interno di un fascicolo del Nucleo informativo dei carabinieri di Pavia. Questi appunti riguardano la prima richiesta di archiviazione per un’indagine, con riferimenti a un nome sbagliato e correzioni successive. Tra le annotazioni si nota anche un errore nel nome di una persona coinvolta, che è stato modificato con correzioni scritte a mano. Il documento non era accompagnato da una delega ufficiale.

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Circa dieci righe scritte a penna, su un foglio. Un appunto, trovato a ottobre, all'interno di un fascicolo del Nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico di Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Appunti con correzioni a una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi «recepiti» nell'istanza definitiva degli allora pm. Per rintracciare l'autore delle annotazioni gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia che indaga nel filone sulla corruzione. L'appunto con 10 righe scritte... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, appunti ignoti sulla prima richiesta di archiviazione per Sempio. Il nome di Stasi sbagliato e le correzioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Caso Garlasco, spunta un foglio con appunti ignoti nella richiesta di archiviazione su Sempio Leggi anche: Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Procura di Pavia, appunti “ignoti” per richiesta archiviazione di Sempio Temi più discussi: Delitto di Garlasco, pm: colpevolezza di Sempio provata da 21 elementi. Ultime news; Garlasco, il bigliettino di Andrea Sempio sull'ex ragazza: Si capiva che aveva paura le facessi qualcosa; Caso Garlasco, procura Pavia chiude indagine: Chiara Poggi ha rifiutato Sempio e lui l'ha uccisa; Delitto Garlasco, il padre di Sempio alla moglie: Scontrino a Vigevano lo hai fatto tu. #Garlasco +++ A proposito di regie...Appunti anonimi con correzioni a una bozza della richiesta di archiviazione per il 38enne, in mano a CC non coinvolti nelle indagini su Sempio, poi recepiti nell'istanza definitiva degli allora pm. ansa.it/sito/notizie/c… x.com Garlasco, appunti ignoti sulla prima richiesta di archiviazione per Sempio. Il nome di Stasi sbagliato e le correzioniCirca dieci righe scritte a penna, su un foglio. Un appunto, trovato a ottobre, all'interno di un fascicolo del Nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per ... ilmattino.it Garlasco, trovati appunti ignoti sulla prima richiesta di archiviazione per Andrea Sempio: il nome sbagliato di Stasi e le correzioni accolte dai pmUn nuovo pezzo del puzzle Garlasco spunta dall'indagine della Procura di Pavia: una decina di righe scritte a penna in un foglio. Sono appunti ... msn.com