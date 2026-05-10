Garlasco quel foglietto di Sempio con scritto assassino | lo gettò in un bidone lontano da casa dopo la convocazione dei carabinieri

A Garlasco, un foglietto di Sempio con la parola «assassino» scritto in stampatello è stato trovato e successivamente smaltito in un bidone lontano da casa. La polizia ha recuperato il foglio dopo aver ricevuto una segnalazione e ha avviato le indagini. Secondo le fonti, l’uomo ha gettato il foglio poco dopo essere stato convocato dai carabinieri.

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