Garlasco quel foglietto di Sempio con scritto assassino | lo gettò in un bidone lontano da casa dopo la convocazione dei carabinieri
A Garlasco, un foglietto di Sempio con la parola «assassino» scritto in stampatello è stato trovato e successivamente smaltito in un bidone lontano da casa. La polizia ha recuperato il foglio dopo aver ricevuto una segnalazione e ha avviato le indagini. Secondo le fonti, l’uomo ha gettato il foglio poco dopo essere stato convocato dai carabinieri.
Un foglio a quadretti scritto in stampatello, gettato frettolosamente in un bidone lontano da casa. È quello su cui sono ricadute le attenzioni degli inquirenti, oltre che sui video intimi tra Chiara Poggi e l’allora fidanzato Alberto Stasi, e che aggravano ulteriormente la posizione di Andrea Sempio. Nelle carte della Procura di Pavia, lette durante l’interrogatorio in cui il 38enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, emerge l’episodio del 26 febbraio di un anno fa: Sempio, dopo aver ricevuto una convocazione dai carabinieri, viene intercettato in auto mentre sbotta: «Porca put. ancora con questa storia — dice in auto —. Quindi, cosa mi devo aspettare? Che c.🔗 Leggi su Open.online
Garlasco, Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima chiusura indagini
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Sempio e il foglietto con scritto “assassino”. Il pm: “Al rifiuto di Chiara ebbe una reazione esplosiva improvvisa”Pavia, 10 maggio 2026 – Un foglietto con delle frasi sconnesse ma una parola chiara: “assassino”.
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