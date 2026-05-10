Garlasco il legale di Sempio | L’appunto con ‘assassino’ era per uno spettacolo

(Adnkronos) – "L'appunto che inizia con la scaletta 'cucina, sala, tv' e finisce con la parola 'assassino' era un appunto preso da Sempio funzionale a un breve contributo audio per lo spettacolo 'La fabbrica degli innocenti'". Lo spiega Liborio Cataliotti, legale (insieme alla collega Angela Taccia) di Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Garlasco, il legale di Sempio: "Biglietto con 'assassino' è una scaletta per uno spettacolo""È la rappresentazione di una scaletta di un video che avrebbe dovuto girare Andrea Sempio a beneficio di uno spettacolo" così l'avvocato Liborio...

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