Nel corso delle indagini è stato reso pubblico un audio tratto da chiamate del 2007, citate dall’indagato, che rivelano alcuni dettagli delle comunicazioni dell’epoca. Inoltre, è stato diffuso un video considerato intimo, il cui contenuto viene collegato alle indagini sulla vicenda di Chiara. Le registrazioni e le immagini sono state analizzate per verificare eventuali collegamenti con i fatti oggetto dell’indagine.

? Punti chiave Cosa rivelano le tre chiamate del 2007 citate da Sempio?. Come si collega il video intimo menzionato alle indagini su Chiara?. Chi era la donna che rifiutava di parlare al telefono?. Quali nuovi elementi emergono dai soliloqui dell'indagato in auto?.? In Breve Sempio cita chiamate effettuate il 7 e l'8 agosto 2007.. L'indagato richiama un video intimo che coinvolgeva Alberto Stasi.. Le riflessioni avvengono durante l'ascolto di un podcast su YouTube.. Gli inquirenti devono incrociare i nuovi audio con le prove del 2007.. Il pomeriggio del 14 aprile 2025, Andrea Sempio è stato ripreso mentre guidava la sua Suzuki ascoltando un podcast di Bugalalla sul delitto di Garlasco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garlasco, Sempio ripreso in auto: audio su chiamate e video del 2007

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