Il 14 aprile 2025, un audio registrato in auto ha attirato l’attenzione. In esso, Andrea Sempio, a bordo della sua Suzuki, ascolta un podcast dal canale Bugalalla dedicato al delitto di Garlasco e pronuncia alcune parole ad alta voce. La registrazione contiene anche una frase in cui Sempio afferma di avere un video “dentro la penna”. La registrazione è stata resa nota recentemente e ha suscitato interesse tra gli inquirenti.

L'audio è quello ormai noto del 14 aprile 2025. Andrea Sempio a bordo della sua Suzuki ascolta un podcast dal canale Bugalalla sul delitto di Garlasco e parla da solo ad alta voce. Ma c'è qualcosa di nuovo che emerge ora. Andrea parlerebbe del video intimo che Chiara Poggi girò con Alberto Stasi confessando di averlo in una pennetta. Lo scrive Repubblica. L'audio, cosa dice Sempio Sempio riflette: “Delle tre chiamate”, e il riferimento sarebbe alle telefonate effettuate il 7 e 8 agosto 2007 a Chiara Poggi, “lei ha detto: ‘non ci voglio parlare con te’ (dice imitando una voce femminile, ndr). e era tipo. e io gli ho detto ‘riusciamo a vederti’ e lei mi ha messo giù.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, l'audio di Sempio in auto: «Il video ce l'ho dentro la penna». Le nuove rivelazioni

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