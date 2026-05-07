Gli avvocati dell’indagato hanno presentato una tesi secondo cui i video inseriti come prove non sarebbero compatibili con i modelli di cellulari disponibili nel 2007. La discussione riguarda tre file considerati di natura privata, che sono stati allegati alla nuova inchiesta. La difesa mira a far dubitare dell’autenticità di quei file, contestando la loro provenienza e la loro compatibilità con i dispositivi dell’epoca. La vicenda è ancora al centro di approfondimenti giudiziari.

I video intimi di Chiara Poggi con Alberto Stasi che, secondo un'intercettazione, Andrea Sempio affermerebbe di aver "visto" da un "cellulare", nel 2007 non sarebbero stati compatibili per formato e per peso dei file con i microprocessori dei telefoni mobili. Da quanto si apprende è questa una delle ipotesi su cui lavora la difesa dell'indagato per il delitto di Garlasco in vista della chiusura indagini preliminari della Procura di Pavia, con gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia che hanno riunito l'intero "pool" di consulenti.,, Si tratta di tre filmati in formato "MPEG", individuati per la prima volta dai periti informatici del gup Stefano Vitelli che assolse Stasi in primo grado, Roberto Porta e Daniele Occhetti, e rinvenuti all'interno della cartella 'albert.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, l'ipotesi dei legali di Sempio: "Quei video sono incompatibili con i cellulari del 2007"

Garlasco, la legale di Sempio: Non me ne frega nulla dello scontrino

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